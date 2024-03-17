Жанмонно выиграла последний женский масс-старт сезона, Джима финишировала вне ТОП-20
В воскресенье, 17 марта, в канадском Кенморе в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 состоялся женский масс-старт.
От Украины в гонке участвовала лишь Юлия Джима, стартовавшая 21-й.
По итогам первой стрельбы украинка выдала пять из пяти, поднявшись на 14-е место. Однако затем она постепенно промахивалась и к финишу она пришла с четырьмя промахами. Такое выступление позволило Джиме занять 23-е место.
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Победу в масс-старте завоевала Лу Жанмонно, которая допустила лишь один промах. Серебряную медаль получила Янина Хеттих-Вальц, а "бронза" отошла Жилонн Гигонна.
Кубок мира по биатлону, Кенмор (Канада)
Масс-старт, женщины (12,5 км)
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) 32:55,0
2. Янина Хеттих-Вальц (Германия, 0+0+0+1) +11,9
3. Жилонн Гигонна (Франция, 0+0+0+0) +15,8
...
23. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+2) +2:29,4
Сезон будет закрывать мужской масс-старт, который пройдет без украинских биатлонистов.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
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