Йоханнес Бе досрочно завоевал Большой хрустальный глобус Кубка мира

Норвежский биатлонист пятый раз в карьере выиграл общий зачет сезона.

Норвежец Йоханнес Бе досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/24.

После победы в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Кенморе лидер общего зачета стал недостижимым для своего брата Тарьея Бе, который занимает второе место в списке. Разрыв между спортсменами составил 137 очков.

Читай также: Бё победил в гонке преследования, украинцы не финишировали

Топ-5 общего зачета Кубка мира по биатлону. Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия) - 1172 Тарьей Бе (Норвегия) - 1035 Йоханнес Дале (Норвегия) - 874 Стурла Легрейд (Норвегия) - 844 Ветле Кристиансен (Норвегия) - 783

Announcing your Men's Total Score champion! 🏆



Johannes Thingnes Boe secures his fifth title uncontested once again. 🥇👑



📷Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/quEKncTfX3 — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 16, 2024

Для Йоханнеса Бе этот Большой хрустальный глобус стал пятым в карьере. Ранее норвежский биатлонист выигрывал общий зачет Кубка мира в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах.

По количеству выигранных сезонов Бе занимает третье место в истории, уступая только норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену, у которого шесть Больших хрустальных глобусов, и французу Мартену Фуркаду, у которого семь трофеев.

Победа в пасьюте в Кенморе стала для Бе 84-й в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира и вывела его на чистое второе место по этому показателю. Норвежец опередил Фуркада, у которого 83 победы, а лидирует в этом рейтинге Бьорндален - 95 побед.

Также стоит отметить, что в нынешнем сезоне Йоханнес Бе стал обладателем Малых хрустальных глобусов в индивидуальных гонках и гонках преследования.

Йоханнес Бе / Источник: Getty Images

Напомним, что заключительный этап Кубка мира в канадском Кенморе в воскресенье, 17 марта, закроют женский и мужской масс-старты.

На ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!