Йоханнес Бе досрочно завоевал Большой хрустальный глобус Кубка мира

Announcing your Men's Total Score champion! 🏆 Johannes Thingnes Boe secures his fifth title uncontested once again. 🥇👑 📷Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/quEKncTfX3

