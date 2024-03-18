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Йоханнес Бе победой в масс-старте в Кенморе подытожил свой триумфальный сезон

Лидер общего зачета оформил золотой хет-трик на завершающем этапе Кубка мира.
Сегодня, 07:40
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В канадском Кенморе мужским масс-стартом завершился Кубок мира по биатлону сезона-2023/24.

После успеха в спринте и гонке преследования победу на этой дистанции также себе в актив записал досрочный обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бе, оформив тем самым золотой хет-трик на последнем этапе.

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Норвежский биатлонист с одним промахом на последнем огневом рубеже пришел к финишу первым, опередив на 44 секунды соотечественника Йоханнеса Дале. Третьим стал француз Эмильен Жаклен.

Украинские биатлонисты в масс-старт в Кенморе не квалифицировались.

Кубок мира. Кенмор. Масс-старт. Мужчины

  1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+1) 36:03.4
  2. Йоханнес Дале (Норвегия, 2+0+0+0) +44.5
  3. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1+1+0) +1:07.2
  4. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1+1+1) +1:15.1
  5. Тарьей Бе (Норвегия, 1+2+0+1) +1:19.9

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Отметим, что Йоханнес Бе, кроме Большого хрустального глобуса, также в этом сезоне выиграл три Малые глобусы в зачете индивидуальных гонок, гонок преследования и масс-стартов.

Йоханнес Бе
Йоханнес Бе / Источник: Getty Images

На ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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