Йоханнес Бе победой в масс-старте в Кенморе подытожил свой триумфальный сезон
В канадском Кенморе мужским масс-стартом завершился Кубок мира по биатлону сезона-2023/24.
После успеха в спринте и гонке преследования победу на этой дистанции также себе в актив записал досрочный обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бе, оформив тем самым золотой хет-трик на последнем этапе.
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Норвежский биатлонист с одним промахом на последнем огневом рубеже пришел к финишу первым, опередив на 44 секунды соотечественника Йоханнеса Дале. Третьим стал француз Эмильен Жаклен.
Украинские биатлонисты в масс-старт в Кенморе не квалифицировались.
Кубок мира. Кенмор. Масс-старт. Мужчины
- Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+1) 36:03.4
- Йоханнес Дале (Норвегия, 2+0+0+0) +44.5
- Эмильен Жаклен (Франция, 1+1+1+0) +1:07.2
- Томмазо Джакомель (Италия, 1+1+1+1) +1:15.1
- Тарьей Бе (Норвегия, 1+2+0+1) +1:19.9
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Отметим, что Йоханнес Бе, кроме Большого хрустального глобуса, также в этом сезоне выиграл три Малые глобусы в зачете индивидуальных гонок, гонок преследования и масс-стартов.
На ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
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