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Сборная Украины попала в топ-10 в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира

Наша команда показала достойный результат.
Сегодня, 18:20
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Финляндия состоялась смешанная эстафета.

Наша команда вышла в составе из Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Антона Дудченко и Виталия Мандзина.

Дмитренко стартовала с десятой позиции, прошла свой отрезок примерно за 19 минут и поднялась на одну ступеньку по сравнению со стартом.

Джима смогла улучшить результат своей менее опытной коллеги, подняв сборную Украины на 7 место.

Антон Дудченко также смог помочь нашей команде подняться, и передал эстафету Виталию Мандзину тогда, когда Украина была шестой.

Мандзин сумел удержать шестую позицию. В итоге Украина отстала от победителей - сборной Норвегии более чем на 3 минуты.

Кубок мира по биатлону

Контиолахти, Финляндия

Смешанная эстафета

  1. Норвегия - 1:09,59
  2. Франция - +0.8
  3. Швеция - +21.5
  4. Германия - +2.38,5
  5. Италия - +2.43,4
  6. Украина - +3.38,9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Кубок мира

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