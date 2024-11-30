Сборная Украины попала в топ-10 в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Финляндия состоялась смешанная эстафета.

Наша команда вышла в составе из Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Антона Дудченко и Виталия Мандзина.

Дмитренко стартовала с десятой позиции, прошла свой отрезок примерно за 19 минут и поднялась на одну ступеньку по сравнению со стартом.

Джима смогла улучшить результат своей менее опытной коллеги, подняв сборную Украины на 7 место.

Антон Дудченко также смог помочь нашей команде подняться, и передал эстафету Виталию Мандзину тогда, когда Украина была шестой.

Мандзин сумел удержать шестую позицию. В итоге Украина отстала от победителей - сборной Норвегии более чем на 3 минуты.

Кубок мира по биатлону

Контиолахти, Финляндия

Смешанная эстафета

Норвегия - 1:09,59 Франция - +0.8 Швеция - +21.5 Германия - +2.38,5 Италия - +2.43,4 Украина - +3.38,9

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