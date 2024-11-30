Сборная Украины попала в топ-10 в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира
В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Финляндия состоялась смешанная эстафета.
Наша команда вышла в составе из Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Антона Дудченко и Виталия Мандзина.
Дмитренко стартовала с десятой позиции, прошла свой отрезок примерно за 19 минут и поднялась на одну ступеньку по сравнению со стартом.
Джима смогла улучшить результат своей менее опытной коллеги, подняв сборную Украины на 7 место.
Антон Дудченко также смог помочь нашей команде подняться, и передал эстафету Виталию Мандзину тогда, когда Украина была шестой.
Мандзин сумел удержать шестую позицию. В итоге Украина отстала от победителей - сборной Норвегии более чем на 3 минуты.
Кубок мира по биатлону
Контиолахти, Финляндия
Смешанная эстафета
- Норвегия - 1:09,59
- Франция - +0.8
- Швеция - +21.5
- Германия - +2.38,5
- Италия - +2.43,4
- Украина - +3.38,9
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!