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"Никаких шансов даже навязать борьбу": Дудченко раскрыл причину провала Украины в сингл-миксте

Биатлонист рассказал, что стало главной проблемой украинской команды в гонке чемпионата мира.
Сегодня, 19:58
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

Украинский биатлонист Антон Дудченко высказался об одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде, по итогам которой Украина стала 20-й.

По словам спортсмена, главной причиной неудачного выступления его тандема с Юлией Джимой стала проблема с лыжами.

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"Я могу одно сказать: с такими лыжами нет смысла участвовать даже в чемпионате Украины. На спуске тебя опережает представитель Гренландии, у которой нет полноценной сервис-бригады. Нет слов, что сказать.

Конечно, мне на протяжении чемпионата не очень нравились лыжи. Но то, что было сегодня, я не знаю, как назвать. Ничего не можешь делать на дистанции: круг, небольшой подъем и потом спуск - если у тебя не работают лыжи, нет шансов даже удержать спину соперника.

Никаких мыслей нет. Понимаешь, что у тебя никаких шансов нет даже навязать борьбу за какое-нибудь 18-е место. Просто доезжаешь до финиша", - сказал Дудченко в комментарии Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что две украинки квалифицировались в масс-старт на чемпионате мира-2025.

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