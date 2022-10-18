Стал известен соперник Головкина в следующем бою

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин должен был в встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой в следующем бою, однако у него сменился соперник.

Как сообщает Boxing Scene, руководство IBF и WBA достигло совместного решения относительно следующего соперника Геннадия, назначив тому другого оппонента.

Казахстанский боксер подерется с непобежденным бразильцем Эскивой Фалькао, который занимает первое место в рейтинге по версии IBF, а затем Лара встретится с победителем этого противостояния.

Стоит отметить, что команды еще не получили официального оповещения.

Напомним, Фалькао последний поединок провел в мае нынешнего года, победив единогласным решением судей аргентинца Кристиана Фабиана Риоса. Головкин в сентября третий раз в карьере встретился с мексиканцем Саулем Альваресом и проиграл решением судей.