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Стал известен соперник Головкина в следующем бою

Казахстанский боксер получит непобежденного оппонента.
Сегодня, 07:25
Геннадий Головкин / Getty Images
Геннадий Головкин / Getty Images
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Чемпион мира по версиям IBF и WBA в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин должен был в встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой в следующем бою, однако у него сменился соперник.

Как сообщает Boxing Scene, руководство IBF и WBA достигло совместного решения относительно следующего соперника Геннадия, назначив тому другого оппонента. 

Казахстанский боксер подерется с непобежденным бразильцем Эскивой Фалькао, который занимает первое место в рейтинге по версии IBF, а затем Лара встретится с победителем этого противостояния.

Стоит отметить, что команды еще не получили официального оповещения.

Напомним, Фалькао последний поединок провел в мае нынешнего года, победив единогласным решением судей аргентинца Кристиана Фабиана Риоса. Головкин в сентября третий раз в карьере встретился с мексиканцем Саулем Альваресом и проиграл решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Геннадий Головкин
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