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Головкин избран президентом НОК Казахстана

Знаменитый боксер до сих пор не объявил о завершении карьеры.
Сегодня, 23:13
Геннадий Головкин / Getty Images
Геннадий Головкин / Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин стал главой Национального олимпийского комитета Казахстана.

Сегодня, 26  февраля, состоялась генеральная ассамблея, на которой было принято данное решение.

"Для меня большая честь будет представлять нашу страну уже в новом для себя качестве. Когда мне предложили возглавить НОК Казахстана, я согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что мне позволят внести свой вклад в развитие казахстанского спорта.

Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом. Одной из главных задач я вижу укрепление международных взаимоотношений. Хочу добавить, что у меня есть свое видение, есть многолетний международный опыт, есть команда, и самое главное - давнее искреннее желание - это все реализовать в моей родной стране", - отметил Головкин.

Напомним, что Геннадий до сих пор официально не объявил о завершении карьеры. Последний бой он провел осенью 2022 года, когда проиграл по очкам Саулю Альваресу. После этого он отказался от титулов WBA и IBF в среднем весе.

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