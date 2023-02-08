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Геннадий Головкин освободил титул IBF - BoxingScene

Казахстанский боксер решил не проводить обязательную защиту.
Сегодня, 12:47
Геннадий Головкин / Getty Images
Геннадий Головкин / Getty Images

Легендарный ветеран среднего веса Геннадий Головкин принял решение отказаться от титула IBF. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, казахстанский боксер решил пока не проводить титульные бои по данной линии.

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Отметим, что 40-летний боксер принял это решение спустя почти четыре месяца после того, как IBF назначала ему поединок против обязательного претендента из Бразилии Эскивы Фалькао. Таким образом, теперь IBF объявит бой за вакантный титул между Фалькао и австралийцем Майклом Зерафой - первым и вторым номерами своего рейтинга.

Напомним, Головкин продолжает владеть титулом WBA в среднем весе. По линии этой организации у него тоже есть обязательный претендент - кубинец Эрисланди Лара.

Ранее сообщалось, что Бенавидес и Плант определят официального претендента на титул Альвареса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Геннадий Головкин

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