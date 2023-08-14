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Дебютант Лиги чемпионов подпишет игрока сборной Германии

Унион Берлин усилится Робином Госенсом
Сегодня, 20:40
Робин Госенс / Getty Images
Робин Госенс / Getty Images

Немецкий Унион усиляется перед дебютом в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Sky Germany, "железные" подпишут Робина Госенса из Интера. Сумма трансфера составит 15 млн евро.

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Контракт с опытным немцем подпишут на пять лет. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

Отметим, что в минувшем сезоне Госенс с Инетром дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Унион Берлин робин госенс

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