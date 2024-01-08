ФИА покинул третий топ-менеджер за месяц

Технический директор по сериям Формулы Том Госс покинул свой пост, пишет BBC.

Он стал третьим топ-менеджер ФИА, который увольняется за последний месяц. Похоже, в федерации грядут большие перемены.

Госс был опытным сотрудникаом, который до ФИА почти двадцать лет проработал в Макларен. Его место уже занял Тим Малион.

Малион - экс-инженер Ред Булл, который работает в структуре федерации с 2019 года.

Ранее также Ферстаппена сравнили с величайшими пилотами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!