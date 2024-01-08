ФИА покинул третий топ-менеджер за месяц
Грядут большие перемены?
Технический директор по сериям Формулы Том Госс покинул свой пост, пишет BBC.
Он стал третьим топ-менеджер ФИА, который увольняется за последний месяц. Похоже, в федерации грядут большие перемены.
Госс был опытным сотрудникаом, который до ФИА почти двадцать лет проработал в Макларен. Его место уже занял Тим Малион.
Малион - экс-инженер Ред Булл, который работает в структуре федерации с 2019 года.
Ранее также Ферстаппена сравнили с величайшими пилотами.
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