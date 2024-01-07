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Автоспорт

Инженер Ред Булл сравнил менталитет Ферстаппена с величайшими гонщиками в истории

Эдриан Ньюи рассказал, что с трехкратным чемпионом мира очень легко работать.
Сегодня, 18:28
Эдриан Ньюи и Макс Ферстаппен / Getty Images
Эдриан Ньюи и Макс Ферстаппен / Getty Images

Выиграв чемпионство 2023 года, Макс Ферстаппен присоединился к списку из десяти других гонщиков, выигравших более двух титулов.

Если ситуация последних лет повторится, то к смене регламента в 2026 году нидерландец теоретически сможет стать обладателем пяти чемпионских титулов.

Эдриан Ньюи, который за свою 40-летнюю карьеру стал частью 25 титулов как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов, сравнил пилота Ред Булл с другими великими гонщиками.

"Я думаю, у Макса, как и у всех по-настоящему великих пилотов, создается впечатление, что он умеет водить машину почти подсознательно. И тогда у него остается достаточно вычислительной мощности, чтобы думать о том, что делает машина", - цитирует инженера Motorsport.

"Он может изменить стиль вождения в зависимости от болида, изменить его настройку на руле, чтобы достичь максимального эффекта в конкретный момент гонки, справиться с деградацией шин и все такое. По сути, он способен полностью прочитать гонку".

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"Думаю, это было у него еще когда он только попал в Формулу 1. Но сейчас он достиг действительно высокого уровня. С ним очень легко работать. Да, он требует максимума от всех, но он оставляет хорошие отзывы".

Ранее Макс Ферстаппен рассказал, кого он считает потенциально главным соперником Ред Булл в следующем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Эдриан Ньюи

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