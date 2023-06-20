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Автоспорт

Юный украинский картингист снова победил на этапе чемпионата Европы

Александр Бондарев очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в своей категории.
Сегодня, 10:19
Александр Бондарев / https://www.instagram.com/tillotson_racing/
Александр Бондарев / https://www.instagram.com/tillotson_racing/

В Родбю (Дания) с 15 по 18 июня проходил третий этап чемпионата Европы по картингу.

В категории OK-Junior участвовал украинский картингист Александр Бондарев.

На седьмом круге заезда 14-летний гонщик сумел вырваться на первое место, обойдя оппонентов, где и оставался вплоть до 21-го круга, который стал последним в гонке. 

В итоге Бондарев праздновал заслуженную победу, о чем сообщает официальный сайт ФИА.

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На данный момент Александр Бондарев лидирует в личном зачете пилотов, имея в активе 206 очков. Он опережает ближайшего преследователя на 42 балла.

Его команда KR Motorsport (286 очков) также имеет заметный отрыв в командном зачете, лидируя с 88-очковым запасом.

Следующий этап соревнования состоится в следующем месяце - с 27 по 30 июля пройдет четвертый этап в итальянской Кремоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА картинг

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