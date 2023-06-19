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Гельмут Марко: На Ферстаппена давят только два великих гонщика, которым на двоих больше 80 лет

Советник Ред Булл пристыдил молодое поколение пилотов, которые не могут составить конкуренцию нидерландцу.
Вчера, 23:14
Алонсо, Ньюи, Ферстаппен и Хэмилтон / Getty Images
Алонсо, Ньюи, Ферстаппен и Хэмилтон / Getty Images

По итогам Гран-при Канады пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал свою 41-ю победу в карьере.

Вместе с ним на подиуме оказались главные ветераны серии: вторым финишировал Фернандо Алонсо (41 год), а на третьем месте оказался Льюис Хэмилтон (38 лет).

После заезда советник "быков" Гельмут Марко намекнул, что молодому поколению гонщиков пора уже занять место ветеранов, оказывая давление на Ферстаппена.

"Где-то молодежи должно быть стыдно за себя. Двум великим гонщикам, которые единственные могут немного действовать Ферстаппену на нервы, вместе уже за 80: это Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон!", - цитирует Марко GP Blog.

Напомним, что за счет победы в Монреале Макс Ферстаппен увеличил свой отрыв от ближайших преследователей в личном зачете пилотов.

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