Гельмут Марко: На Ферстаппена давят только два великих гонщика, которым на двоих больше 80 лет

Советник Ред Булл пристыдил молодое поколение пилотов, которые не могут составить конкуренцию нидерландцу.

По итогам Гран-при Канады пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал свою 41-ю победу в карьере.

Вместе с ним на подиуме оказались главные ветераны серии: вторым финишировал Фернандо Алонсо (41 год), а на третьем месте оказался Льюис Хэмилтон (38 лет).

После заезда советник "быков" Гельмут Марко намекнул, что молодому поколению гонщиков пора уже занять место ветеранов, оказывая давление на Ферстаппена.

"Где-то молодежи должно быть стыдно за себя. Двум великим гонщикам, которые единственные могут немного действовать Ферстаппену на нервы, вместе уже за 80: это Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон!", - цитирует Марко GP Blog.

Напомним, что за счет победы в Монреале Макс Ферстаппен увеличил свой отрыв от ближайших преследователей в личном зачете пилотов.