Ферстаппен догнал Сенну по количеству побед в Формуле 1

В воскресенье, 19 июня, в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева прошел Гран-при Канады, который завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Для 25-летнего нидерландца эта победа стала уже 41-й в карьере - по данному показателю он сравнялся с легендарным Айртоном Сенной, сообщает Autosport.

4️⃣1️⃣



Max Verstappen now has the same number of career F1 wins as Ayrton Senna! 🤯



The pair sit equal fifth in the all-time standings, behind only Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher and Lewis Hamilton 👏#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/eMh9k0Wx2U