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Экс-игрок Челси заявил, что у Мудрика есть все шансы стать звездой АПЛ

Флоран Малуда верит в украинца.
Сегодня, 21:58
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший игрок Челси Флоран Малуда верит в Михаила Мудрика.

Француз считается, что украинец обладает огромным потенциалом, чтобы стать звездой АПЛ, однако ему еще предстоит много работы.

"Нет сомнений, что Михаил Мудрик имеет потенциал стать игроком лучшего, более высокого уровня. Я думаю, все с этим согласятся, как и с тем, что у него есть качества, чтобы стать большой звездой Премьер-лиги.

Думаю, чтобы он начал осознавать этот потенциал, ему нужно контролировать свои эмоции. Если он сможет это сделать, то он улучшит свое владение и сможет играть решающую роль в нужных зонах поля.

Ему нужно улучшить свое принятие решений в последней трети. Я хотел бы, чтобы он стал немного увереннее в себе, и я также хотел бы, чтобы он стал немного агрессивнее с точки зрения своей личности и веры в свою способность обыграть игрока. Я надеюсь, что он сможет достичь этих улучшений, потому что имеет потенциал", - цитирует Малуда football london.

Ранее также тренер Миколенко сообщил о состоянии игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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