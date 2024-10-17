iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Эвертона высказался о готовности Миколенко к следующему матчу

Украинец движется в правильном направлении.
Сегодня, 20:34
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 7-го тура АПЛ Эвертон встретится с Ипсвичем.

Наставник «ирисок» Шон Дайч прокомментировал готовность к этой игре Виталия Миколенко.

Английский специалист отметил, что украинец «движется в правильном направлении», но не ответил, сможет ли он сыграть уже против «трактористов».

«Прежде всего, состояние Миколенко выглядит хорошо, поэтому это хороший шаг в правильном направлении», - сказал Дайч.

Стоит сказать, что левый защитник пропустил последний матч Эвертона и игры сборной Украины из-за повреждения икроножной мышцы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ямаль, Мейну, Гюлер и другие: Определился финальный список номинантов на Golden Boy Ямаль, Мейну, Гюлер и другие: Определился финальный список номинантов на Golden Boy
Моуринью хочет усилить Фенербахче двумя испанцами уже зимой Моуринью хочет усилить Фенербахче двумя испанцами уже зимой
Экс-звезда Арсенала получит свою первую тренерскую работу во взрослом футболе Экс-звезда Арсенала получит свою первую тренерскую работу во взрослом футболе
Ред Булл подозревают в мошенничестве с дорожным просветом Ред Булл подозревают в мошенничестве с дорожным просветом
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Ямаль, Мейну, Гюлер и другие: Определился финальный список номинантов на Golden Boy
Европа22:59
Моуринью хочет усилить Фенербахче двумя испанцами уже зимой
Европа22:41
Экс-звезда Арсенала получит свою первую тренерскую работу во взрослом футболе
Формула 122:20
Ред Булл подозревают в мошенничестве с дорожным просветом
Европа21:59
Месси: Спасибо Богу за то, что я могу сказать, что достиг всего о чем мечтал
Европа21:58
Экс-игрок Челси заявил, что у Мудрика есть все шансы стать звездой АПЛ
Европа21:15
У Реала растет уверенность в удачном запуске Суперлиги
Другие страны20:55
Азиатская сборная рассматривает увольнение именитого тренера
Европа20:34
Тренер Эвертона высказался о готовности Миколенко к следующему матчу
Европа20:03
Гендиректор Байера отверг возможность продажи Вирца в Баварию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK