Тренер Эвертона высказался о готовности Миколенко к следующему матчу

В рамках 7-го тура АПЛ Эвертон встретится с Ипсвичем.

Наставник «ирисок» Шон Дайч прокомментировал готовность к этой игре Виталия Миколенко.

Английский специалист отметил, что украинец «движется в правильном направлении», но не ответил, сможет ли он сыграть уже против «трактористов».

«Прежде всего, состояние Миколенко выглядит хорошо, поэтому это хороший шаг в правильном направлении», - сказал Дайч.

Стоит сказать, что левый защитник пропустил последний матч Эвертона и игры сборной Украины из-за повреждения икроножной мышцы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!