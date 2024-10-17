Тренер Эвертона высказался о готовности Миколенко к следующему матчу
Украинец движется в правильном направлении.
В рамках 7-го тура АПЛ Эвертон встретится с Ипсвичем.
Наставник «ирисок» Шон Дайч прокомментировал готовность к этой игре Виталия Миколенко.
Английский специалист отметил, что украинец «движется в правильном направлении», но не ответил, сможет ли он сыграть уже против «трактористов».
«Прежде всего, состояние Миколенко выглядит хорошо, поэтому это хороший шаг в правильном направлении», - сказал Дайч.
Стоит сказать, что левый защитник пропустил последний матч Эвертона и игры сборной Украины из-за повреждения икроножной мышцы.
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