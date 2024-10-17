Ред Булл подозревают в мошенничестве с дорожным просветом

ФИА пока не делала официальное заявление.

Ред Булл подозревают в использовании уловки с дорожным просветом, пишет racingnews365.

Речь идет о пластине под днищем. Считается, что в паддоке нашли способ ее положение незаметно, что позволяет получать преимущество после того, как нельзя менять другие настройки болида.

Такое изменение может дать колоссальное преимущество, так как параметры идеального расстояния от днища до дорожного полотна при полных и пустых баках могут сильно отличаться.

Ранее стало известно, что ФИА подозревает одну из команд в использовании этого способа. Издание утверждает, что речь идет о Ред Булл.

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что поступал бы иначе на месте Пиастри.

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