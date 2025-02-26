Формула-1: Антонелли – лучший во время утренней сессии тестов
На Международном автодроме Бахрейна стартовали предсезонные тесты Формулы-1 сезона-2025.
В ходе утренней сессии каждая команда выпустила на трассу по одной своей машине.Пилот Мерседес Кими Антонелли показал лучший результат, опередив Лиама Лоусона из Ред Булл.
Что любопытно, в одном из эпизодов Лоусон не справился с управлением и его почти развернуло, но инцидент завершился без последствий для авто.
Heart-in-the-mouth moment for Liam Lawson 😵#F1Testing #F1 pic.twitter.com/RyVcrzzhUO— Formula 1 (@F1) February 26, 2025
Кроме вышеупомянутых дебютантов своих команд, также были и другие новички, впервые фанаты увидели на трассе Льюиса Хэмилтона в красном болиде Феррари.
Результаты утренней сессии тестов Формулы-1
Остальные десять гонщиков попробуют новые болиды в вечерней сессии, которая стартует через несколько часов.
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