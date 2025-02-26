iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1: Антонелли – лучший во время утренней сессии тестов

Пилоты фактически впервые выехали на трассу на новых болидах.
Сегодня, 13:26
Кими Антонелли / Getty Images
Кими Антонелли / Getty Images

На Международном автодроме Бахрейна стартовали предсезонные тесты Формулы-1 сезона-2025.

В ходе утренней сессии каждая команда выпустила на трассу по одной своей машине.Пилот Мерседес Кими Антонелли показал лучший результат, опередив Лиама Лоусона из Ред Булл.

Что любопытно, в одном из эпизодов Лоусон не справился с управлением и его почти развернуло, но инцидент завершился без последствий для авто.

Кроме вышеупомянутых дебютантов своих команд, также были и другие новички, впервые фанаты увидели на трассе Льюиса Хэмилтона в красном болиде Феррари.

Результаты утренней сессии тестов Формулы-1

Остальные десять гонщиков попробуют новые болиды в вечерней сессии, которая стартует через несколько часов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон кими антонелли

Статьи по теме

"Он уже не тот": руководитель Феррари откровенно оценил Хэмилтона "Он уже не тот": руководитель Феррари откровенно оценил Хэмилтона
"Нужно становиться лучше": Хэмилтон поделился настроем на новый сезон "Нужно становиться лучше": Хэмилтон поделился настроем на новый сезон
"Все совершенно иначе": Хэмилтон прокомментировал адаптацию к Феррари "Все совершенно иначе": Хэмилтон прокомментировал адаптацию к Феррари
"Не будет проблемой в этом году": Монтойя выбрал фаворита сезона между Ферстаппеном и Хэмилтоном "Не будет проблемой в этом году": Монтойя выбрал фаворита сезона между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Бокс15:32
"У него будут большие проблемы": Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело
Европа15:17
Жена Малиновского рассказала, как он узнал о ее беременности
Бокс15:10
Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым
Украина14:42
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура
14:40
Экстра-лига по футзалу: Сухая Балка проиграла Соколу, ХИТ разбил Энергию, матч Урагана
Бокс14:25
Гвоздик назвал соперника, с которым мечтает провести бой
Европа13:59
Антони сможет сыграть против Реала - апелляцию Бетиса по красной удовлетворили
Формула 113:26
Формула-1: Антонелли – лучший во время утренней сессии тестов
Европа13:25
"Нужна полная реконструкция" Легенда АПЛ прокомментировал кризис Манчестер Сити
12:56
Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK