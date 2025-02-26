Формула-1: Антонелли – лучший во время утренней сессии тестов

На Международном автодроме Бахрейна стартовали предсезонные тесты Формулы-1 сезона-2025.

В ходе утренней сессии каждая команда выпустила на трассу по одной своей машине.Пилот Мерседес Кими Антонелли показал лучший результат, опередив Лиама Лоусона из Ред Булл.

Что любопытно, в одном из эпизодов Лоусон не справился с управлением и его почти развернуло, но инцидент завершился без последствий для авто.

Кроме вышеупомянутых дебютантов своих команд, также были и другие новички, впервые фанаты увидели на трассе Льюиса Хэмилтона в красном болиде Феррари.

Результаты утренней сессии тестов Формулы-1

Остальные десять гонщиков попробуют новые болиды в вечерней сессии, которая стартует через несколько часов.

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