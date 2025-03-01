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Автоспорт

Расселл назвал явного фаворита после предсезонных тестов Формулы-1

Пилот Мерседес выделил одну команду по итогам трех дней.
Сегодня, 00:29
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Британский гонщик подытожил трехдневные тесты на автодроме Сахир. Джордж Расселл отдельно упомянул об одном из конкурентов, сообщает GPblog.

"Наша команда хорошо себя проявила. Неудивительно, что другие команды выглядели сильно, особенно Макларен. Нам удалось собрать ценные данные, которые помогут нам улучшить машину перед началом сезона.

На следующей неделе мы будем с Кими работать на симуляторах, сделаем все возможное, чтобы показать нашу лучшую форму на Гран-при Австралии. Я с нетерпением жду старта", – заявил пилот Мерседес.

Расселл в каждый из трех дней тестов финишировал в топ-5 гонщиков. В частности он стал самым быстрым в финальный день. В предыдущие же сильнейшими были Ландо Норрис (Макларен) и Карлос Сайнс (Уильямс).

К слову, Формула-1 запланировала дополнительные тесты перед сезоном-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес макларен джордж расселл

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