iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Новая конюшня Формулы-1 потеряла весомое преимущество над конкурентами

Американская команда теперь в равных условиях с другими.
Сегодня, 18:27
Кадиллак / Getty Images
Кадиллак / Getty Images

Кадиллак накануне официально присоединился к Формуле-1. Подтверждение участия конюшни в сезоне-2026 наложило на нее ограничение, сообщает RacingNews365.

Новая команда чемпионата лишилась права на неограниченную работу с аэродинамической трубой и вычислительной гидродинамикой. На Кадиллак теперь распространяются общие правила F1. В частности, время на работу с болидами будет равно времени худшей конюшни прошлого сезона – Заубер.

Кадиллак в стартовых двух сезонах будет выступать с двигателями Феррари. В дальнейшем команда станет заводской и будет производить силовые установки собственными усилиями. Состав пилотов американской конюшни пока неизвестен.

Кстати, ранее Ферстаппен скептически оценил шансы Ред Булл на Гран-при Австралии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кадиллак

Статьи по теме

Вице-чемпион Индикар стал главным претендентом на место в новой команде Формулы-1 Вице-чемпион Индикар стал главным претендентом на место в новой команде Формулы-1
Кадиллак подписал соглашение о поставках моторов с одной из команд Формулы-1 Кадиллак подписал соглашение о поставках моторов с одной из команд Формулы-1
В Кадиллак определились, чьи моторы они хотят использовать в своих первых сезонах В Кадиллак определились, чьи моторы они хотят использовать в своих первых сезонах
Суперлига: Днепр одолел Запорожье, Ровно победил Говерлу, Киев-Баскет обыграл Старый Луцк Суперлига: Днепр одолел Запорожье, Ровно победил Говерлу, Киев-Баскет обыграл Старый Луцк

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Самуэльссон победил в пасьюте в Новом Месте, женщины выйдут на старт позже
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Украина19:54
Суперлига: Днепр одолел Запорожье, Ровно победил Говерлу, Киев-Баскет обыграл Старый Луцк
Европа19:46
Борнмут Забарного установил ценник на лидера клуба
Украина19:45
Трансферы УПЛ: Лучкевич стал игроком Динамо, ЛНЗ забрал скандалиста Полесья
Украина19:33
УХЛ: Кэпиталз победно начали полуфинальную серию против Шторма
Биатлон19:21
Симон триумфовала в гонке преследования в Нове-Место, Джима и Дмитренко вне топ-20
Европа19:00
Ливерпуль с дублем Салаха одержал волевую победу над Саутгемптоном
Европа18:37
Бавария и Байер синхронно проиграли аутсайдерам Бундеслиги
Формула 118:27
Новая конюшня Формулы-1 потеряла весомое преимущество над конкурентами
Европа17:59
Ман Сити повторил антирекорд эры Гвардиолы
Украина17:59
УПЛ: Рух закрыл тур драматической победой над Ингульцем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK