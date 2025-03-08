Новая конюшня Формулы-1 потеряла весомое преимущество над конкурентами

Американская команда теперь в равных условиях с другими.

Кадиллак накануне официально присоединился к Формуле-1. Подтверждение участия конюшни в сезоне-2026 наложило на нее ограничение, сообщает RacingNews365.

Новая команда чемпионата лишилась права на неограниченную работу с аэродинамической трубой и вычислительной гидродинамикой. На Кадиллак теперь распространяются общие правила F1. В частности, время на работу с болидами будет равно времени худшей конюшни прошлого сезона – Заубер.

Кадиллак в стартовых двух сезонах будет выступать с двигателями Феррари. В дальнейшем команда станет заводской и будет производить силовые установки собственными усилиями. Состав пилотов американской конюшни пока неизвестен.

Кстати, ранее Ферстаппен скептически оценил шансы Ред Булл на Гран-при Австралии.

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