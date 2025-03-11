Середняк Формулы-1 объявил очередного резервиста

Альпин назвала четвертого резервиста на сезон-2025. Им стал Куш Маини, сообщает официальный сайт команды.

24-летний индиец получил роль резервного гонщика и тест-пилота конюшни. Он продолжит выступления в Формуле-2 и будет периодически привлекаться к тестовой программе на болидах F1. Ранее резервистами Альпин стали Франко Колапинто, Пауль Арон и Ре Хиракава.

Маини провел 52 гонки за Инвикту и Кампос в Формуле-2. Он одержал одну победу, завоевал 1 поул, 6 раз взошел на подиум и проехал 1 самый быстрый круг.

Кстати, ранее Ральф Шумахер спрогнозировал первое увольнение в сезоне-2025.

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