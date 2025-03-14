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Автоспорт

Норрис или Леклер: прогноз на Гран-при Австралии 16.03.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить на первом этапе нового сезона Формулы-1.
Сегодня, 13:38
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Двумя свободными практиками в пятницу стартовал сезон-2025 Королевских автогонок. Премьерная гонка запланирована на воскресенье, 16 марта.

На старт выйдут 20 пилотов десяти команд Формулы-1. Наряду с действующим чемпионом Максом Ферстаппеном, семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и двукратным триумфатором F1 Фернандо Алонсо сразятся и пятеро новичков.

Гонка Гран-при Австралии состоится в Мельбурне на трассе Альберт-Парк. Стартовые огни погаснут в 06:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на Гран-при Австралии

На первом этапе нового сезона букмекеры не определили однозначного победителя. Впрочем, главная борьба за победу развернется между Ландо Норрисом из Макларен и пилотом Феррари Шарлем Леклером.

Прогноз букмекеров на Гран-при

  • Победа Ландо Норриса - 3.10
  • Победа Шарля Леклера - 4.50
  • Победа Оскара Пиастри - 6.50
  • Победа Макса Ферстаппена - 9.00

Коэффициент на то, что на трассе появится автомобиль безопасности, составил 1.30, а на противоположный итог – 3.30. Главным же претендентом на вылет из гонки стал гонщик Альпин Джек Дуэн с кэфом 9,00. Конкуренцию ему составит новичок Мерседес Андреа Кими Антонелли (11:00).

На финиш двумя болидами в топ-10 от Уильямс заложили коэффициент 2,5. Тем временем на очки для обоих пилотов Рейсинг Буллз выставили кэф 5,00.

Статистика Гран-при Австралии

Из действующих гонщиков более одной победы в Мельбурне отпраздновал только Льюис Хэмилтон (2). В прошлом году победителем стал тогда пилот Феррари Карлос Сайнс. Также по одной победе в Австралии одержали Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

В общей сложности Скудерия выиграла 14 гран-при. В свою очередь Макларен одержал 12 побед, Уильямс – 6, Мерседес – 4, а Ред Булл – две.

Кстати, ISPORT сделал свой прогноз на предстоящий сезон Формулы-1.

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