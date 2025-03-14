Кадиллак выложил кругленькую сумму за место в Формуле-1

Американская конюшня заплатит вступительный взнос за присоединение к Королевским автогонкам.

Кадиллак присоединится к Формуле-1 в сезоне-2026. Появление команды в пелотоне обойдется группе инвесторов в 450 млн долларов, сообщает RacingNews365.

Эти средства разделят поровну между десятью конюшнями чемпионата. Сумма должна покрыть потенциальные финансовые потери команд. Они связаны с "размытием" призового фонда сезона, который теперь придется делить на 11 коллективов.

В стартовых двух сезонах Кадиллак будет выступать с двигателями Феррари. В дальнейшем команда станет заводской и будет производить силовые установки собственными усилиями. Пара пилотов американской конюшни пока неизвестна.

Кстати, ISPORT сделал свой прогноз на предстоящий сезон Формулы-1.

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