Норрис выиграл первую квалификацию сезона-2025 Формулы-1

Пилот Макларен Ландо Норрис показал лучшее время по итогам субботних заездов. Он проехал круг за 1:15.096 минуты.

После первого сегмента выбыли оба пилота Хаас – Берман и Окон, новичок Ред Булл Лоусон, ветеран Хюлькенберг (Заубер) и дебютант Мерседес Антонелли. К тому же Берман из-за проблем с коробкой передач не проехал ни одного круга.

Во второй части заезда выступления завершили новичок Заубер Бортолето, пилот Альпин Дуэн, дуэт из Астон Мартин – Стролл и Алонсо, а также дебютант Рейсинг Буллз Аджар. Последний отстал от топ-10 всего на 0.063 секунды.

После первых попыток в третьем сегменте в лидеры вышел Ферстаппен (Ред Булл), а в пределах "десятки" от него оказались гонщик Мерседес Расселл и пилот Феррари Леклер. Впрочем, дальше дуэт из Макларен – Норрис и Пиастри – оккупировали первый ряд, а действующий чемпион стал третьим.

Фиаско завершилась квалификация для Феррари. Леклер и Хэмилтон оказались на четвертом стартовом ряду. Выше Скудерии финишировали Расселл (Мерседес), пилот Рейсинг Буллз Цунода, Албон из Уильямс. Дополнили топ-10 гонщик Альпин Гасли и Сайнс (Уильямс).

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