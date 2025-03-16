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Автоспорт

Хэмилтон: Гонка прошла намного хуже, чем я думал

Дебют в Феррари не задался.
Сегодня, 09:50
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон недоволен своей первой гонкой за новую команду.

Напомним, Гран-при Австралии прошел в довольно экстремальных условиях, а Хэмилтон финишировал десятым, уступив позицию в самом конце.

Сэр Льюис признался, что ему еще предстоит привыкнуть к новому двигателю, однако и без этого гонка была очень тяжелой.

"Гонка получилась сложной и прошла намного хуже, чем я думал. Болидом было очень, очень сложно управлять. Что касается меня, то я просто доволен, что удержался подальше от стен – ведь именно туда большую часть времени сносило машину.

Предстоит многое почерпнуть из сегодняшней гонки. Я продолжаю привыкать к работе нового двигателя в дождевых условиях. Он требует других настроек, другого подхода к пилотажу и других настроек на руле.

Я держался столько, сколько мог, в какой-то момент даже вышел в лидеры. Мне просто не хватало указаний касательно количества ожидаемого дождя. Думаю, мы упустили свой шанс", - рассказал Хэмилтон после финиша.

Ранее также экс-партнер Хэмилтона наоборот остался в восторге от гонки.

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