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Дебют Хэмилтона за Феррари - второй худший в XXI веке

Семикратный чемпион мира отметился антидостижением.
Сегодня, 16:30
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Дебют Льюиса Хэмилтона за Феррари на Гран-при Австралии стал одним из худших для команды в XXI веке.

Напомним, что британец финишировал лишь десятым, хотя гонка и была очень сложной для всех пилотов.

Однако хуже Хэмилтона за Феррари дебютировал только Лука Бадоер в 2009 года, когда ему пришлось заменить Фелипе Массу. Итальянец финишировал лишь 17-м.

Дебюты пилотов Феррари в XXI веке

  • Фелипе Масса (2006 год) – 9-е место
  • Кими Райкконен (2007) – 1-е место
  • Лука Бадоер (2009) – 17-е место
  • Джанкарло Физикелла (2009) – 9-е место
  • Фернандо Алонсо (2010) – 1-е место
  • Себастьян Феттель (2015) – 3-е место
  • Шарль Леклер (2019) – 5-е место
  • Карлос Сайнс (2021) – 8-е место
  • Оливер Бермэн (2024) – 7-е место
  • Льюис Хэмилтон (2025) – 10-е место

Ранее сам Льюис признал, что гонка получилась для него неудачной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

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