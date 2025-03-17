Дебют Хэмилтона за Феррари - второй худший в XXI веке
Семикратный чемпион мира отметился антидостижением.
Дебют Льюиса Хэмилтона за Феррари на Гран-при Австралии стал одним из худших для команды в XXI веке.
Напомним, что британец финишировал лишь десятым, хотя гонка и была очень сложной для всех пилотов.
Однако хуже Хэмилтона за Феррари дебютировал только Лука Бадоер в 2009 года, когда ему пришлось заменить Фелипе Массу. Итальянец финишировал лишь 17-м.
Дебюты пилотов Феррари в XXI веке
- Фелипе Масса (2006 год) – 9-е место
- Кими Райкконен (2007) – 1-е место
- Лука Бадоер (2009) – 17-е место
- Джанкарло Физикелла (2009) – 9-е место
- Фернандо Алонсо (2010) – 1-е место
- Себастьян Феттель (2015) – 3-е место
- Шарль Леклер (2019) – 5-е место
- Карлос Сайнс (2021) – 8-е место
- Оливер Бермэн (2024) – 7-е место
- Льюис Хэмилтон (2025) – 10-е место
Ранее сам Льюис признал, что гонка получилась для него неудачной.
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