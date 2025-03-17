Дебют Хэмилтона за Феррари - второй худший в XXI веке

Дебют Льюиса Хэмилтона за Феррари на Гран-при Австралии стал одним из худших для команды в XXI веке.

Напомним, что британец финишировал лишь десятым, хотя гонка и была очень сложной для всех пилотов.

Однако хуже Хэмилтона за Феррари дебютировал только Лука Бадоер в 2009 года, когда ему пришлось заменить Фелипе Массу. Итальянец финишировал лишь 17-м.

Дебюты пилотов Феррари в XXI веке

Фелипе Масса (2006 год) – 9-е место

Кими Райкконен (2007) – 1-е место

Лука Бадоер (2009) – 17-е место

Джанкарло Физикелла (2009) – 9-е место

Фернандо Алонсо (2010) – 1-е место

Себастьян Феттель (2015) – 3-е место

Шарль Леклер (2019) – 5-е место

Карлос Сайнс (2021) – 8-е место

Оливер Бермэн (2024) – 7-е место

Льюис Хэмилтон (2025) – 10-е место

Ранее сам Льюис признал, что гонка получилась для него неудачной.

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