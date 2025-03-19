Ральф Шумахер встал в защиту дебютанта Формулы-1 после критики Марко

Бывший пилот Джордан, Уильямс и Тойота Ральф Шумахер поддержал гонщика Рейсинг Буллз Исака Аджара. Советник команды Ред Булл Хельмут Марко назвал эмоции француза после вылета из Гран-при Австралии "слезливым шоу".

"Я бы плакать не стал, но, конечно, это трогает молодого человека. Первая гонка, до определенного момента потрясающее выступление, а потом такое. Это, конечно, грустно.

И тогда немного пугаешься. Не знаю, что может быть неудобного в слезах, но мы же знаем Хельмута, и он, конечно, имел в виду другое", – заявил Шумахер Formel1.de.

Аджар в Мельбурне стартовал с 11-й позиции, но разбил болид на прогревочном круге. Дальше французский пилот расплакался и долго не мог прийти в себя. Успокоил дебютанта чемпионата отец его кумира – Льюиса Хэмилтона – Энтони.

К слову, ранее ФИА ужесточила требования к отклонению гибких крыльев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!