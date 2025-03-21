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Автоспорт

Уильямс грозит серьезное наказание за нарушение технического регламента

Команда не предоставила записи работы антикрыльев.
Сегодня, 18:00       Автор: Андрей Безуглый
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

У Уильямс могут возникнуть серьезные проблемы на Гран-при Китая.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил стюардам, что команда не предоставила записи с камер, контролирующие гибкость крыльев после практики.

Напомним, что накануне Гран-при Китая ФИА в очередной ужесточила контроль над гибкостью антикрыльев.

Если Уильямс не предоставили записи с камер, следовательно команда нарушила технический регламент и может оказаться под санкциями.

На текущий момент известно, что сьюарды вызвали к себе представителя британской команды.

С расписанием и результатами Гран-при Китая вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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