Уильямс грозит серьезное наказание за нарушение технического регламента

У Уильямс могут возникнуть серьезные проблемы на Гран-при Китая.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил стюардам, что команда не предоставила записи с камер, контролирующие гибкость крыльев после практики.

Напомним, что накануне Гран-при Китая ФИА в очередной ужесточила контроль над гибкостью антикрыльев.

Если Уильямс не предоставили записи с камер, следовательно команда нарушила технический регламент и может оказаться под санкциями.

На текущий момент известно, что сьюарды вызвали к себе представителя британской команды.

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