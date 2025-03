Макларен с дублем выиграл Гран-при Китая

В воскресенье, 23 марта, в Шанхае прошел второй этап Формулы-1 Гран-при Китая.

Старт гонки получился довольно спокойным. Оба Макларен сразу захватили преимущество, также Феррари оставили позади Макса Ферстаппена.

Тем не менее в стартовой борьбе был небольшой контакт между болидами Леклера и Хэмилтона, в результате которого машина монегаска получила небольшие повреждения.

LAP 1/56



Norris is up to second, Russell has dropped to third and there's been contact between the two Ferrari's with Leclerc suffering front wing damage

На пятом круге гонку был вынужден закончить Фернандо Алонсо. Болид испанца неожиданно остался без тормозов, однако пилот все же довел авто до боксов.

LAP 5/56



📻 "No brakes, no brakes"



📻 "No brakes, no brakes"

No luck for Alonso who returns to the pit lane and out of the race

После старта гонка довольно быстро стабилизировалась, и пилоты действовали пассивно, стараясь сохранить шины. После 12-го круга многие пилоты уже начали делать первые пит-стопы.

The running order with seven of the 56 laps gone

Феррари попытались отреагировать на пит-стопы лидеров, и в итоге Хэмилтон оказался в трафике, который существенно его замедлил.

LAP 14/56



Hamilton and Verstappen pit on the same lap



Hamilton and Verstappen pit on the same lap

Both have clean stops and are back out on track in 10th and 12th

На 21-м круге Леклер запросил размен позициями с Хэмилтоном. Монегаск даже на поврежденном болиде был уверен, что сумеет догнать Расселла и получил на это добро от команды.

LAP 21/56



The two Ferraris have switched positions 🔀



The two Ferraris have switched positions

Leclerc, who's still carrying that front wing damage, is let through by Hamilton

В целом Леклеру удалось уехать от Хэмилтона и догнать Расселла, намечалась борьба за третью позицию, однако в итоге ошибка Шарля в шпильке свела все усилия монегаска на нет.

LAP 28/56



There's a battle brewing between Russell and Leclerc for P3

К 37-му кругу появилась небольшая интрига. Расселл решил ехать без пит-стопов, вынудив Макларен делать то же самое, если они не хотят упустить победу. К тому же команды были предпреждены, что на последних кругах гонки может пойти дождь.

LAP 30/56



Tyre wear and strategies will be crucial as we enter the final stages of this race

Также к интриге несколько пунктов добавил практически бесплатный пит-стоп Хэмилтона. Льюис пропустил вперед только Макса, однако на свежих шинах может попробовать навязать борьбу лидерам.

LAP 38/56



Hamilton has pitted again. It's another set of hard tyres and he's back out on track in P6

Главным героем 30-х кругов определенно стал Оливер Бермэн. Молодой пилот Хаас совершил ряд удачных обгонов и на 39-м круге сумел ворваться в очковую зону.

LAP 39/56



Bearman is having a ball out there on the medium tyres



Bearman is having a ball out there on the medium tyres

He's all over Gasly's rear wing and sniffing a points finish

Технические проблемы помешали гонке и Юки Цуноды. Японец до последнего боролся за возвращение в очковую зону, но в итоге у него просто лопнуло переднее антикрыло.

LAP 47/56



Tsunoda has a front wing issue and he heads back to the pits for repairs



Tsunoda has a front wing issue and he heads back to the pits for repairs

Yuki's a bit confused as to how he picked up the damage

За три круга до финиша Ферстаппен наконец догнал Леклера и в результате очень жаркой, но короткой борьбы Макс вырвался на четвертую позицию.

LAP 53/56



There's a mighty mini-battle between Leclerc and Verstappen going on ⚔️



There's a mighty mini-battle between Leclerc and Verstappen going on

The Dutchman has snuck through and he's up to P4

Победителем Гран-при Китая-2025 стал Оскар Пиастри, который уверенно вел всю гонку и финишировал первым. Его партнер Ландо Норрис все же сумел удержать вторую строчку, несмотря на серьезные проблемы с тормозами на последних кругах. Третьим финишровал Джордж Расселл, который хоть и не смог догнать Макларен, но хотя бы не подпустил к себе преследователей.

