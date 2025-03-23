Двум пилотам грозит дисквалификация после Гран-при Китая

Болиды Шарля Леклера и Пьера Гасли не соответствуют требованиям по массе.

Два пилота могут быть исключены из протокола Гран-при Китая.

Как сообщается, болиды Пьера Гасли и Шарля Леклера не соответствовали требованиям по минимально допуустимому весу.

Взвешивание было проведено после извлечения топлива, а в случае монегаска также было учтено поврежденное антикрыло.

В текущий момент стюарды заняты рассмотрением дела. Вероятней всего, оба пилота буудут дисквалифицированы.

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