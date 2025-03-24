"Дни сочтены": Ральф Шумахер повторил прогноз на первого уволенного в Формуле-1
Немецкий экс-пилот настоял на близких кадровых переменах в Альпин. Ральф Шумахер не верит в дальнейшие перспективы Джека Дуэна, сообщает Motorsport-Total.
"Он не навлек на себя славы и допускает многие ошибки. Он был невероятно хорошо подготовлен, проехал безумное количество километров на тестах.
Он просто обязан давать результат, как делал Оскар Пиастри, но так не происходит. Напротив – он кажется перегруженным, поэтому пытается действовать напролом. Поэтому считаю, что в Альпин его дни сочтены", – заявил эксперт.
Дуэн не набрал ни одного очка в Австралии и Китае. Лучший результат австралийца – 13-е место в Шанхае. Правда, его партнер по команде Пьер Гасли тоже с нулем в зачете пилотов.
К слову, ранее Феррари отреагировала на дисквалификацию обоих гонщиков.
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