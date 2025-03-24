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Автоспорт

"Дни сочтены": Ральф Шумахер повторил прогноз на первого уволенного в Формуле-1

Бывший гонщик Уильямс и ряда других команд не изменил мнение об одном из дебютантов сезона.
Сегодня, 13:21       Автор: Антон Федорцив
Джек Дуэн / Getty Images
Джек Дуэн / Getty Images

Немецкий экс-пилот настоял на близких кадровых переменах в Альпин. Ральф Шумахер не верит в дальнейшие перспективы Джека Дуэна, сообщает Motorsport-Total.

"Он не навлек на себя славы и допускает многие ошибки. Он был невероятно хорошо подготовлен, проехал безумное количество километров на тестах.

Он просто обязан давать результат, как делал Оскар Пиастри, но так не происходит. Напротив – он кажется перегруженным, поэтому пытается действовать напролом. Поэтому считаю, что в Альпин его дни сочтены", – заявил эксперт.

Дуэн не набрал ни одного очка в Австралии и Китае. Лучший результат австралийца – 13-е место в Шанхае. Правда, его партнер по команде Пьер Гасли тоже с нулем в зачете пилотов.

К слову, ранее Феррари отреагировала на дисквалификацию обоих гонщиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ральф Шумахер Альпин Джек Дуэн

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