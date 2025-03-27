Окружение Лоусона с облегчением приняло переход в Рейсинг Буллз

Многие в стане пилота считали, что он не готов к повышению.

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон и его окружение довольно понижением гонщика, утверждает Томас Махер.

По информации журналиста, новозеландец доволен своим переходом в сестринскую команду, так как это даст ему передышку.

К тому же, Лоусон сможет восстановить свою подпорченную репутацию, гоняясь за Рейсинг Буллз без лишнего давления.

Махер также утверждает, что в стане пилота очень многие скептически приняли его повышение, так как считали, что пилот еще не готов к соперничеству с Максом.

Ранее также Кристиан Хорнер объяснил замену пилотов.

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