Пирелли не стала предлагать командам варианты стратегий для Гран-при Монако

Компания даже не догадывается, как поведут себя команды в рамках новых правил.

Поставщик шин для Формулы-1 Пирелли не стал предлагать командам варианты стратегий для Гран-при Монако.

Итальянская компания традиционно перед каждым Гран-при предлагает вариранты оптимальных стратегий. Однако в этом году гонка в Монте-Карло пройдет по новым правилам.

Все пилоты обязаны будут сделать два пит-стопа. Ожидается, что это должно внести в гонку дополнительную интригу.

Гоночный директор Пирелли Марио Изола заявил, что новые правила позволят командам использовать теоретически крайне широкий выборр стратегий. К тому же в Монако всегда высоко веоятность автомобиля безопасности.

"Три разных комплекта шин будут использованы на Гран-при Монако, все составы в игре. Случиться может что угодно", – написали в Пирелли.

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