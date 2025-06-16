Норрис: Это было еще тупее, чем может показаться

Пилот Макларен Ландо Норрис извинился перед командой.

Напомним, что на финальных кругах Гран-при Канады Норрис и Пиастри начали борьбу за четвертую позицию.

В итоге британец ошибся, протаранил партнера и разбил собственный болид, из-за чего команда потеряла немало очков. Однако Ландо сразу же признал свою ошибку.

Некого винить, кроме меня. Приношу извинения всей команде и Оскару за, вероятно, слишком глупую попытку атаки. Я рад, что не уничтожил его гонку. Мои извинения команде. Это было еще тупее, чем может показаться. Здесь даже не идет речь о том, что вот так устроены гонки. Это просто глупость с моей стороны. Я сегодня посплю и извинюсь перед всеми, а потом продолжу работу

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