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Автоспорт

Один из болидов загорелся перед стартом Гран-при Австрии

Карлос Сайнс выбыл еще до старта гонки.
Сегодня, 16:42       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Перед стартом Гран-при Австрии пилот Уильямс Карлос Сайнс неожиданно выбыл.

Испанец не смог тронуться на старте прогревочного круга, поехав лишь после большой задержки.

После этого испанец заехал в боксы, чтобы стартовать с пит-лейн, и неожиданно болид испанца загорелся.

К счастью, персонал быстро потушил пожар, однако принять участие в гонке для Карлоса стало невозможным. Старт же перенесли на 15 минут.

Расписание и результаты Гран-при Австрии доступны на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

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