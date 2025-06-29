Один из болидов загорелся перед стартом Гран-при Австрии

Карлос Сайнс выбыл еще до старта гонки.

Перед стартом Гран-при Австрии пилот Уильямс Карлос Сайнс неожиданно выбыл.

Испанец не смог тронуться на старте прогревочного круга, поехав лишь после большой задержки.

После этого испанец заехал в боксы, чтобы стартовать с пит-лейн, и неожиданно болид испанца загорелся.

К счастью, персонал быстро потушил пожар, однако принять участие в гонке для Карлоса стало невозможным. Старт же перенесли на 15 минут.

Расписание и результаты Гран-при Австрии доступны на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!