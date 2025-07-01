Команда Формулы-1 представила особую ливрею от знаменитого художника
Рейсинг Буллз представила специальную ливрею, подготовленную для Гран-при Британии.
Команда попросила о помощи известного британского художника Олаолу Слоуна.
Британец известен тем, что стал самым молодым дизайнером работавшим над статуэткой Brit Awards. Также ранее он создал дизайн трофея Кубка Англии.
Слоун вместе с Рейсинг Буллз создал уникальную ливрею для этапа в Сильверстоуне, придерживаясь своего фирменного стиля.
SLAWN. The legend behind the livery 🎨 #F1 #VCARB #BritishGP pic.twitter.com/7fi6vKtGWx— Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) July 1, 2025
Интересно, что это не первый опыт работы художника с представителями автоспорта. В 2024 году он создал уникальную ливрею для Lancia Delta Integrale, выигравшей шесть титулов чемпиона мира по ралли.
Ранее также новинкой, но другого плана похвастался Заубер.
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