Команда Формулы-1 представила особую ливрею от знаменитого художника

Рейсинг Буллз представила специальную ливрею, подготовленную для Гран-при Британии.

Команда попросила о помощи известного британского художника Олаолу Слоуна.

Британец известен тем, что стал самым молодым дизайнером работавшим над статуэткой Brit Awards. Также ранее он создал дизайн трофея Кубка Англии.

Слоун вместе с Рейсинг Буллз создал уникальную ливрею для этапа в Сильверстоуне, придерживаясь своего фирменного стиля.

Интересно, что это не первый опыт работы художника с представителями автоспорта. В 2024 году он создал уникальную ливрею для Lancia Delta Integrale, выигравшей шесть титулов чемпиона мира по ралли.

Ранее также новинкой, но другого плана похвастался Заубер.

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