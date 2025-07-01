Заубер объявил об открытии новой базы

Заубер объявил об открытии собственной базы в Великобритании.

Технологический центр в Бистере будет служить основной базой для британских инженеров, которые станут частью Ауди в 2026 году.

Новая база будет тесно сотрудничать с главным офисом в Хинвиле, выполняя всевозможную поддержку.

Руководитель проекта Ауди Маттиа Бинотто убежден, что база в Великобритании необходима для обеспечения успеха будущей команды.

Ранее также сообщалось, что другой новичок Формулы-1 пытался подписать знаменитого экс-пилота.

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