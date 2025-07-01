iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Заубер объявил об открытии новой базы

Новый технологический центр будет поддерживать главный офис.
Сегодня, 16:48
Заубер / Getty Images
Заубер / Getty Images

Заубер объявил об открытии собственной базы в Великобритании.

Технологический центр в Бистере будет служить основной базой для британских инженеров, которые станут частью Ауди в 2026 году.

Новая база будет тесно сотрудничать с главным офисом в Хинвиле, выполняя всевозможную поддержку.

Руководитель проекта Ауди Маттиа Бинотто убежден, что база в Великобритании необходима для обеспечения успеха будущей команды.

Ранее также сообщалось, что другой новичок Формулы-1 пытался подписать знаменитого экс-пилота.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер

Статьи по теме

Ральф Шумахер назвал идеального напарника для Ферстаппена Ральф Шумахер назвал идеального напарника для Ферстаппена
"Привел много фальшивых талантов": дебютант Формулы-1 разнес функционера за напыщенную оценку "Привел много фальшивых талантов": дебютант Формулы-1 разнес функционера за напыщенную оценку
Аутсайдер Формулы-1 переманил бывших инженеров Феррари и Макларен Аутсайдер Формулы-1 переманил бывших инженеров Феррари и Макларен
Антирекордсмен Формулы-1 раскрыл секрет номера гонщика Антирекордсмен Формулы-1 раскрыл секрет номера гонщика

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал встретится с Ювентусом в 1/8 финала КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

НБА19:04
Обмены НБА: Денвер отправил Валанчунаса в Сакраменто, получив Шарича
Европа18:51
Балотелли раскритиковал бывший клуб сразу после завершения контракта
НБА18:41
Милуоки отчислил травмированную звезду, чтобы подписать лидера финалиста НБА
Европа18:30
Вест Хэм может продать своего лидера ради соблюдения ФФП
НБА18:19
Ключевой игрок финалиста НБА перебрался в Милуоки
Бокс18:03
Джейк Пол сразу же попал в топ-15 ретийнга WBA
НБА17:55
Оклахома после чемпионства подписала новый контракт с главной звездой
Европа17:24
Милан согласовал трансфер опорника сборной Италии
Европа17:23
Арсенал "ограбил" Челси, подписав их вратаря
Европа16:58
Болонья вернет в Италию чемпиона Европы-2020
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK