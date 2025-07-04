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Автоспорт

Ферстаппен разочарован пятницей на Гран-при Великобритании

Действующий чемпион недоволен болидом в первый день уикенда.
Вчера, 23:00       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен подытожил две свободные практики Гран-при Великобритании. Нидерландец не смог подняться выше пятого места в протоколах пятницы.

"День для меня лично сложился очень плохо. Машина вообще не имела баланса. Повороты тоже было крайне тяжело проходить, так что для нас день получился плохим.

Удивлен ли я проблемами с балансом? Не слишком. На каждом гран-при ситуация меняется, на Сильверстоуне важным фактором стал ветер – а наша машина, очевидно, очень чувствительна к его порывам. Хотя ветер и сильно влияет на нашу машину, но это не оправдание. Ведь условия одинаковы для всех", – приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

В первой практике нидерландский гонщик показал десятое время. Во второй же он был пятым. За всю карьеру Ферстаппен одержал лишь одну победу на Гран-при Великобритании (2023).

Тем временем британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями Феррари перед этапом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Великобритании Макс Ферстаппен

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