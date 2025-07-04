Хэмилтон: Феррари точно может мечтать о сильном Гран-при

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании.

Напомним, что Феррари показали отличные результаты на первых двух практиках, что вселило оптимизм в команду и болельщиков.

Есть серьезный прогресс в плане работы с машиной, и я чувствую себя гораздо комфортнее, понимая, что она требует. Думаю, ко второй практике мы все еще не нашли оптимальные настройки, и, безусловно, я испытывал проблемы. Но мы знаем, какие изменения надо сделать перед следующей сессией. То, что мы в борьбе – очень позитивный знак, учитывая обновления Ред Булл и Макларен. Безусловно, я чувствую, что мы можем мечтать о сильном уик-энде, это точно. Важно реализовать, собрать все воедино – это уже другой вопрос. Однако я готовлюсь изо всех сил, чтобы мы показали максимальный результат.

С результатами и расписанием Гран-при Великобритании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!