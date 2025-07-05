Дважды вице-чемпион Формулы-1 подтвердил интерес середняка чемпионата

Резервист конюшни Мерседес Валттери Боттас ведет переговоры с командой Альпин. Финский пилот готов заменить аргентинца Франко Колапинто, сообщает Sports Mole.

"Да, можно так утверждать. Бриаторе первым проявил интерес через Тото. Поможет ли мне как-то короткий отрезок в любой команде? Не знаю. Я сосредоточен на выступлениях с 2026 года. Пожалуй, будет больше переговоров по следующему сезону, а не к этому", – заявил Боттас.

Финн остается главным претендентом на место в Кадиллак на следующий год. Ранее он выступал за Заубер, Мерседес и Уильямс. За годы выступлений Боттас одержал 10 побед и 67 раз взошел на подиум.

Тем временем нидерландец Макс Ферстаппен остался недоволен практиками Гран-при Великобритании.

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