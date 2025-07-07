iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании

Испанец пролетел мимо очков из-за случайности.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пило Уильямс Карлос Сайнс снова обвинил свою удачу в результате Гран-при Великобритании.

Напомним, испанец шел в очковой зоне, однако болид перед ним занесло, произошла небольшая авария, в результате которой испанец повредил свое авто и откатился на 12-ю позицию.

Сайнс не стал винить Шарля Леклера, с которым столкнулся, а снова посетовал на свою удачу.

На момент инцидента я шел на 7-8 месте, до финиша оставалось 10 кругов, и тут началась борьба с Шарлем Леклером. Насколько я понял, Шарль находился на круге выезда из боксов. Он потерял контроль над машиной, врезался в меня – и на этом все было кончено.

Я откатился назад, на 12-е место, на поврежденной машине, и там и финишировал. Нам снова не повезло. И я уже немного сыт по горло ситуациями, в которых с нами происходят какие-то вещи, на которые мы никак не можем повлиять.

Никаких обид на Шарля, такое могло случиться с любым гонщиком. Я просто расстроен тем фактом, что это снова случилось со мной – когда мы проводили хороший, чистый уик-энд и могли добиться хорошего результата в гонке

Ранее также своими итогами событий на Сильверстоуне поделился Макс Ферстаппен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

Статьи по теме

Один из болидов загорелся перед стартом Гран-при Австрии Один из болидов загорелся перед стартом Гран-при Австрии
Сайнс-старший не будет участвовать в выборах президента ФИА Сайнс-старший не будет участвовать в выборах президента ФИА
Сайнс провел показательный заезд на новой трассе Гран-при Испании Сайнс провел показательный заезд на новой трассе Гран-при Испании
Сайнс - о Мадринге: У этой трассы есть свой характер Сайнс - о Мадринге: У этой трассы есть свой характер

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы
просмотров

Последние новости

Теннис23:20
Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника
Другие страны22:25
Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира
Формула 121:55
Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании
Украина21:17
Кривбасс продал своего защитника в румынский чемпионат
Европа20:45
Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка
Формула 120:20
Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат
Европа20:02
Мбаппе отозвал свою жалобу против ПСЖ
Бокс19:53
Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика
Европа19:32
Щенсны продлил контракт с Барселоной
Украина19:28
"Сложное ДТП": лидер Колоса вместе с семьей попал в аварию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK