Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании

Пило Уильямс Карлос Сайнс снова обвинил свою удачу в результате Гран-при Великобритании.

Напомним, испанец шел в очковой зоне, однако болид перед ним занесло, произошла небольшая авария, в результате которой испанец повредил свое авто и откатился на 12-ю позицию.

Сайнс не стал винить Шарля Леклера, с которым столкнулся, а снова посетовал на свою удачу.

На момент инцидента я шел на 7-8 месте, до финиша оставалось 10 кругов, и тут началась борьба с Шарлем Леклером. Насколько я понял, Шарль находился на круге выезда из боксов. Он потерял контроль над машиной, врезался в меня – и на этом все было кончено. Я откатился назад, на 12-е место, на поврежденной машине, и там и финишировал. Нам снова не повезло. И я уже немного сыт по горло ситуациями, в которых с нами происходят какие-то вещи, на которые мы никак не можем повлиять. Никаких обид на Шарля, такое могло случиться с любым гонщиком. Я просто расстроен тем фактом, что это снова случилось со мной – когда мы проводили хороший, чистый уик-энд и могли добиться хорошего результата в гонке

Ранее также своими итогами событий на Сильверстоуне поделился Макс Ферстаппен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!