Ферстаппен - победитель Гран-при Японии, Перес - второй, Леклер - третий

В Японии состоялось очередное Гран-при Формулы-1.

Гонка в Сузуки после первых двух кругов была перервана из-за сильного дождя.

По этой причине пилоты не смогли проехать всю дистанцию, ограничившись лишь 28 кругами.

По итогам укороченной дистанции первое место занял нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.

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Из-за обидной ошибки в концовке гонки пилот Ferrari Шарль Леклер уступил второе место гонщику Red Bull Серхио Пересу

Топ-5 замкнули Эстебан Окон из Alpine и Льюис Хэмилтон, защищающий цвета Mercedes.

Полные результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен 3:01:44.

2. Серхіо Перес +27,066

3. Шарль Леклер +31,763

4. Естебан Окон +39,685

5. Льюїс Хемілтон +40,326

6. Себастьян Феттель +46,358

7. Фернандо Алонсо +46,369

8. Джордж Рассел +47,661

9. Николас Латифи +1.10,143

10. Ландо Норрис +1.10,877

11. Даниэль Риккардо +1.12,877

12. Ланс Стролл +1.13,904

13. Юки Цунода +1.15,599

14. Кевин Магнуссен +1.26.016

15. Валттери Боттас +1.26,496

16. Чжоу Гуаньюй +1.27,043

17. Пьер Гасліи +1.28,091

18. Мик Шумахер +1.32,523

Сошли с дистанции:

Алекс Албон («Вільямс»)

Карлос Сайнс («Феррарі»)