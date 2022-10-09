Ферстаппен - победитель Гран-при Японии, Перес - второй, Леклер - третий
В Японии состоялось очередное Гран-при Формулы-1.
Гонка в Сузуки после первых двух кругов была перервана из-за сильного дождя.
По этой причине пилоты не смогли проехать всю дистанцию, ограничившись лишь 28 кругами.
По итогам укороченной дистанции первое место занял нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.
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Из-за обидной ошибки в концовке гонки пилот Ferrari Шарль Леклер уступил второе место гонщику Red Bull Серхио Пересу
Топ-5 замкнули Эстебан Окон из Alpine и Льюис Хэмилтон, защищающий цвета Mercedes.
Полные результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен 3:01:44.
2. Серхіо Перес +27,066
3. Шарль Леклер +31,763
4. Естебан Окон +39,685
5. Льюїс Хемілтон +40,326
6. Себастьян Феттель +46,358
7. Фернандо Алонсо +46,369
8. Джордж Рассел +47,661
9. Николас Латифи +1.10,143
10. Ландо Норрис +1.10,877
11. Даниэль Риккардо +1.12,877
12. Ланс Стролл +1.13,904
13. Юки Цунода +1.15,599
14. Кевин Магнуссен +1.26.016
15. Валттери Боттас +1.26,496
16. Чжоу Гуаньюй +1.27,043
17. Пьер Гасліи +1.28,091
18. Мик Шумахер +1.32,523
Сошли с дистанции:
Алекс Албон («Вільямс»)
Карлос Сайнс («Феррарі»)