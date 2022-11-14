Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ

После Гран-при Бразилии некоторые фанаты готовы присудить ему награду "Напарник года".

Макс Ферстаппен, двухкратный чемпион мира, был назван журналом GQ спортсменом 2022 года, сообщает Planet F1. Нидерландец выиграл 14 из 21 Гран-при в этом сезоне, что является новым рекордом.

Ферстаппен стал первой звездой обложки журнала GQ "Человек года" в преддверии 25-й ежегодной церемонии награждения, которая состоится в Лондоне 16 ноября.

Его интервью для GQ, опубликованное в декабре 2021/январе 2022 года было обновлено.

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Дополнения включают в себя размышления Макса о том, как он выиграл свой первый чемпионский титул в Абу-Даби 2021 года, а также его отказ от участия в сериале от Netflix "Drive to Survive".

В конце концов, Ферстаппен договорился с Формулой 1, что он вернется в сериал, так как это необходимо для популяризации спорта.