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Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ

После Гран-при Бразилии некоторые фанаты готовы присудить ему награду "Напарник года".
Сегодня, 20:37
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен, двухкратный чемпион мира, был назван журналом GQ спортсменом 2022 года, сообщает Planet F1. Нидерландец выиграл 14 из 21 Гран-при в этом сезоне, что является новым рекордом.

Ферстаппен стал первой звездой обложки журнала GQ "Человек года" в преддверии 25-й ежегодной церемонии награждения, которая состоится в Лондоне 16 ноября.

Его интервью для GQ, опубликованное в декабре 2021/январе 2022 года было обновлено.

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Дополнения включают в себя размышления Макса о том, как он выиграл свой первый чемпионский титул в Абу-Даби 2021 года, а также его отказ от участия в сериале от Netflix "Drive to Survive".

В конце концов, Ферстаппен договорился с Формулой 1, что он вернется в сериал, так как это необходимо для популяризации спорта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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