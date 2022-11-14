Перес - о Ферстаппене: После всего, что я для него сделал, это разочаровывает

Чеко остался не в восторге от действий своего напарника.

В воскресенье, 13 ноября, состоялся Гран-при Бразилии, победителем которого стал пилот Мерседес Джордж Расселл. Самая интересная борьба происходила позади. Серхио Перес, единственный ехавший на мидиуме из всей топ-10, пропускал оппонентов, в том числе напарника Макса Ферстаппена.

Под конец гонки команда попросила Макса пропустить Чеко, потому что тот ведет борьбу с Леклером за второе место в личном зачете. Но нидерландец этого не сделал, заявив, что он уже предоставил команде свои причины.

После гонки мексиканец не скрывал своего разочарования поступком напарника, для которого он сделал все, что мог. По мнению Серхио, он сыграл важную в том, что Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира.

"Мне сказали пропустить его и что он вернет мне позицию", - цитирует Чеко Sky Sports. "Я не знаю, какие сложности у него возникли. Без понятия, наверное, вам стоит спросить его об этом".

"На самом деле, сказать-то нечего. Если честно, после всего того, что я сделал для него, это немного разочаровывающе. Я очень удивлен".

В итоге, Шарль Леклер финишировал четвертым, а Серхио Перес - седьмым. Теперь оба пилота делят второе место в личном зачете, но пилот Феррари опережает мексиканца за счет большего количества побед.