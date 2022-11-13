Расселл завоевал дебютную победу в карьере, выиграв Гран-при Бразилии

В воскресенье, 13 ноября, в Сан-Паулу на автодроме Интерлагос состоялся предпоследний этап Формулы 1 сезона-2022 - Гран-при Бразилии.

Свою дебютную победу в карьере завоевал пилот Мерседес Джордж Расселл. Вместе с ним на подиуме оказались его напарник Льюис Хэмилтон, а также представитель Феррари Карлос Сайнс.

Бразилия полностью реабилитировала Формулу 1 за скучнейшую Мексику. Уже на самом старте Даниэль Риккардо выбил недавнего победителя квалификации спринта Кевина Магнуссена. Датчанин не ушел не попрощавшись, забрав с собой виновника аварии.

Уже на рестарте мы получили еще две аварии при участии топовых команд. Сначала Макс Ферстаппен полез в борьбу с Льюисом Хэмилтоном. Этим нидерландец заработал для себя штраф +5 с.

Немногим позже Шарль Леклер прошел Ландо Норриса, но пилот МакЛарен не захотел просто так пропускать своего друга, а потому поддел его заднее правое колесо, отправив монегаска в барьер. К счастью, Шарль сумел продолжить заезд, а Ландо получил тот же штраф, что и Ферстаппен (+5 с).

Далее случился всеми любимый отрезок гонки, где мало что происходило. Пелотон растянулся, команды перешли к стратегии с пит-стопами.

На 52-м круге Норрис, который в этот день праздновал день рождения и которому весь уик-енд было плохо, был вынужден сойти, так как двигатель его болида отказался продолжать гонку, просто отключившись.

Целых восемь кругов Бернд Мэйландер "лидировал" в гонке, прежде чем отпустить гонщиков в вольное плавание. За это время Альпин успела попросить Эстебана Окона не бороться с Фернандо Алонсо, который был на более свежей резине. Француз в ответ заявил, что будет бороться, но со Себастьяном Феттелем, который был перед ним.

На очередном рестарте начал проваливаться вниз по позициям Валттери Боттас, который на момент схода Норриса оказался среди лидеров гонки.

Плохи были дела у Серхио Переса: он единственны из всей топ-10 был на мидиуме, остальные ехали на софте. Это сыграло ключевую роль. Сначала его прошел Карлос Сайнс, а круг спустя это же сделал и Шарль Леклер.

Несмотря на все усилия Чеко не смог удержать позади еще и Фернандо Алонсо, а сзади уже подъехал Макс, с которым потом произойдет один неприятный для Переса эпизод.

Серхио пропустил напарника вперед, который должен был поти отбирать у Леклера очки, но он не смог подобраться даже к Алонсо. За два круга до финиша команда сказала ему, что он должен будет вернуть позицию, если ничего не изменится.

Ничего не изменилось, команда снова попросила Макса вернуть позицию, но он этого не сделал. На финише его спросили, почему он так поступил, на что он ответил: "Я уже говорил вам в прошлый раз. Не спрашивай меня об этом снова. Все с этим ясно? Я привел свои причины, и я придерживаюсь их".

Казалось бы, Ферстаппен уже чемпион, а Перес ведет борьбу с Леклером за второе место в личном зачете, но нидерландец отказался возвращать позицию. Бывает и такое.

Стоит отметить, что и Шарль, который ехал за Сайнсом четвертым, спросил у команды насчет размена позиций, но там ничего не стали делать, так как это было бы опасно.

Связано это было с тем, что Леклер не мог отъехать от Алонсо (между ними было всего 1,2 с), и был риск потерять сразу две позиции. К тому же Карлос заслужил свой подиум и было бы некрасиво его отбирать.

Впереди же Хэмилтон не смог приблизиться к Расселлу, чтобы даже попытаться отобрать первое место. В итоге Мерседес оформил дубль, а Джордж стал 113-м в истории Ф1 победителем Гран-при.

К тому же он получил дополнительный балл за лучший круг, а Льюис был признан гонщиком дня.

После гонки Расселл не смог сдержать эмоций. Еще с ним созвонился Тото Вольфф, чтобы поздравить подопечного с триумфом.

Итоговая классификация

Через неделю состоится финальная гонка сезона. На Гран-при Абу-Даби команды и пилоты в последней попытке будут бороться за лучшие итоговые места в личном зачете и кубке Конструкторов.