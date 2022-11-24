Возвращение домой: Риккардо вернулся в Ред Булл
Ред Булл подтвердил, что Даниэль Риккардо возвращается в команду, в составе которой он выиграл семь Гран-при.
Риккардо станет резервным пилотом в 2023 году, передает официальный сайт Формулы 1.
Looking forward to returning home 😊 https://t.co/cT3yFUXBhz— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) November 23, 2022
"Улыбка говорит сама за себя", — сказал Даниэль. "Я очень рад вернуться домой в Oracle Red Bull Racing в качестве их третьего пилота в 2023 году. У меня уже есть так много приятных воспоминаний о моем пребывании здесь, но приветствие от Кристиана (Хорнера), доктора (Гельмута) Марко и всей команды — это то, за что я искренне благодарен".
"Лично для меня возможность внести свой вклад и быть в окружении лучшей команды в Формуле 1 чрезвычайно привлекательна, а также дает мне некоторое время, чтобы перезарядиться и переориентироваться".
Return of the Ric 🤝 #DR3ack 🇦🇺 pic.twitter.com/nzAgj4AZlb— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 23, 2022
This looks familiar 😄🇦🇺 #DR3ack pic.twitter.com/KUY9M4hxvk— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 23, 2022
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В конце этого сезона 33-летний австралиец покинул МакЛарен, уступив свое место соотечественнику Оскару Пиастри.
Сообщается, что Риккардо в основном будет работать на симуляторе, а также ездить на коммерческие выступления команды.