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Возвращение домой: Риккардо вернулся в Ред Булл

Теперь уж точно официально.
Сегодня, 18:09
Даниэль Риккардо и Кристиан Хорнер / Ред Булл
Даниэль Риккардо и Кристиан Хорнер / Ред Булл

Ред Булл подтвердил, что Даниэль Риккардо возвращается в команду, в составе которой он выиграл семь Гран-при.

Риккардо станет резервным пилотом в 2023 году, передает официальный сайт Формулы 1.

"Улыбка говорит сама за себя", — сказал Даниэль. "Я очень рад вернуться домой в Oracle Red Bull Racing в качестве их третьего пилота в 2023 году. У меня уже есть так много приятных воспоминаний о моем пребывании здесь, но приветствие от Кристиана (Хорнера), доктора (Гельмута) Марко и всей команды — это то, за что я искренне благодарен".

"Лично для меня возможность внести свой вклад и быть в окружении лучшей команды в Формуле 1 чрезвычайно привлекательна, а также дает мне некоторое время, чтобы перезарядиться и переориентироваться".

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В конце этого сезона 33-летний австралиец покинул МакЛарен, уступив свое место соотечественнику Оскару Пиастри.

Сообщается, что Риккардо в основном будет работать на симуляторе, а также ездить на коммерческие выступления команды.

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