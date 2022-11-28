Ферстаппен: Современные болиды просто не приспособлены для городских трасс

Пилот Ред Булл Мак Ферстаппен заявил, что современные болиды Формулы-1 не подходят для городских трасс. Но, несмотря на это, именно таких треков становится все больше в календаре.

В следующем сезоне к трассам в Монако, Саудовской Аравии, Баку и Сингапуре добавить еще Лас-Вегас. Также треки в Канаде, Австралии и Майами тоже частично проходят на дорогах общего пользования.

Пилот считает, что современные болиды стали слишком большими и тяжелыми для таких трасс, а потому гонки стали гораздо сложнее и от них сложно получать удовольствие.

"Современные болиды Формулы-1 просто не приспособлены для городских трасс. Мне больше не нравится выступать на трассах городского типа. Точно не за рулем болидов нового поколения – которые стали еще больше и еще тяжелее. На старых болидах мы еще как-то справлялись, но теперь…

Я был очень расстроен тем, как новые болиды выглядели на этапах в Монако и Сингапуре. Они были слишком тяжелыми, с жесткой подвеской – на них нельзя активно атаковать поребрики. Новые болиды для этого просто не приспособлены. Городские трассы классно смотрятся на фото, но для гонки они не подходят", – рассказал Ферстаппен порталу formule1.nl.