Альфа Ромео объявит об уходе Вассера после 12 декабря

Альфа Ромео уже готовятся к тому, что Фредерик Вассер покинет команду, официально объявить об этом планируют после 12 декабря, сообщает Motorsport Italia.

Слухи о том, что именно Вассер возглавит Феррари ходят уже давно, до сих пор ни одна из команд их не опровергла. Сейчас итальянские медиа уверены, что уже на следующей неделе Альфа Ромео сделает официальное заявление. А потом должны выступить и Феррари.

Согласно последней информации, Фредерик Вассер уже нашел дом недалеко от базы в Маранелло и готовится начать работу уже в январе 2023 года. Французу не придется брать обязательный полугодовой отпуск, как это бывает обычно.

Последним неизвестным фактором остается вопрос, кто заменит Вассера в Альфа Ромео.