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Автоспорт

Минус 55 миллионов: Феррари прекратила сотрудничество с двумя спонсорами

Скудерия понесет финансовые потери после расставания с двумя крупными спонсорами.
Сегодня, 14:35
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

На ливрее Феррари 2023 года будут отсутствовать два спонсора. По информации RacingNews365, итальянцы прекратили сотрудничество с двумя компаниями: Velas и Qualcomm.

Криптокомпания Velas занимала место на заднем антикрыле красного болида. Примечательно, что стороны подписали многолетнее соглашение в 2021 году, но оно было разорвано, так как Скудерия не выполнила прописанные условия сделки, касающиеся создания NFT-изображений.

При этом отмечается, что и Velas не до конца соблюдала условия договора. Обе стороны раздумывают над тем, чтобы решить все свои вопросы в суде.

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Соглашение с Qualcomm предполагало нанесение на ливрею надписи Snapdragon -  семейство мобильных систем на кристалле данной компании. Предполагается, что эта сделка была прекращена по взаимному согласию сторон.

Сообщается, что из-за потери двух спонсоров Феррари потеряет в общей сумме 55 миллионов долларов: 30 миллионов от Velas и 25 миллионов от Qualcomm.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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