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Автоспорт

Феррари по глупой причине не попала на собрание мотористов

Пытаясь усложнить жизнь своим конкурентам, итальянцы совсем забыли, что есть такой процесс, как подача заявки.
Сегодня, 09:32
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Недавно, 15 декабря, прошло собрание производителей силовых установок Формулы 1, где отсутствовал важный представитель серии.

По информации RacingNews365, отсутствующим участником была Феррари. Сообщается, что итальянцам отказали в присутствии на собрании.

Дело в том, что, в отличие от Мерседеса, Ред Булл, Ауди, Альпин и Хонды, Скудерия намеренно не стала регистрировать заявку мотористов на 2026 год (при этом дедлайн был продлен до конца ноября).

Таким образом "красные" пытались оказать давление на руководство Ф1, так как их не устраивает, что Ред Булл получил статус моториста, хотя на самом деле "быки" намерены не создавать свой двигатель самостоятельно, а использовать имеющиеся технологии Хонды.

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Феррари пропустила дедлайн, но вскоре все же подала заявку на 2026 года в качестве производителя силовых установок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл

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